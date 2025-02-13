Разговор двух вежливых людей: Лавров высказался о разговоре Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку беседе российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он назвал их общение разговором двух воспитанных людей. Об этом пишет издание "Ведомости".

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Лавров признался, что его удивляет реакция мирового сообщества. Он считает, что произошло некое "оцепенение". Глава МИД указал, что оба президента адекватно смотрят на разногласия. Он напомнил, что в политике важно уметь искать точки соприкосновения, решать вопросы путем диалога.

По мнению Лаврова, на сегодняшний день в мировой политике осталось мало людей, которые понимают эти простые истины. Он убежден, что беседа президентов внесет ясность и отрезвит тех, кто разучился вести политический диалог.

Напомним, Путин и Трамп переговорили по телефону 12 февраля. Они обсудили ряд важных текущих вопросов.

Уточнения

Поли́тика (др.-греч. πολιτική — «государственная деятельность», от πόλις — «Город, государство») — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.





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