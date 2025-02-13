Разговор двух вежливых людей: Лавров высказался о разговоре Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку беседе российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он назвал их общение разговором двух воспитанных людей. Об этом пишет издание "Ведомости".
Лавров признался, что его удивляет реакция мирового сообщества. Он считает, что произошло некое "оцепенение". Глава МИД указал, что оба президента адекватно смотрят на разногласия. Он напомнил, что в политике важно уметь искать точки соприкосновения, решать вопросы путем диалога.
По мнению Лаврова, на сегодняшний день в мировой политике осталось мало людей, которые понимают эти простые истины. Он убежден, что беседа президентов внесет ясность и отрезвит тех, кто разучился вести политический диалог.
Напомним, Путин и Трамп переговорили по телефону 12 февраля. Они обсудили ряд важных текущих вопросов.
Поли́тика (др.-греч. πολιτική — «государственная деятельность», от πόλις — «Город, государство») — одна из сфер человеческой деятельности, в которой государства, общественные институты и отдельные люди реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти.
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