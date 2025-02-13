МИД Германии заявил, что ЕС должна участвовать в любых переговорах по Украине

В Евросоюзе потребовали места за столом переговоров по Украине

Европейская служба внешних связей и Европейская комиссия выступили с заявлением по итогам встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Они подчеркнули, что Европа должна быть вовлечена во все переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп



Европейские страны с нетерпением ждут возможности обсудить дальнейшие действия со своим союзником Соединенными Штатами. Общая цель поставить Украину в сильное положение. Украина и Европа должны быть вовлечены в любые переговоры.

В заявлении также содержится призыв предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир в Украине является предварительным условием прочной трансатлантической безопасности.



12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа двух лидеров продолжалась около полутора часов. Лидеры обсудили вопросы, связанные с взаимодействием граждан России и США. Также обсуждалось урегулирование конфликта в Украине.

Песков отметил, что президент Трамп высказался за скорейшее прекращение боевых действий. Путин заявил, что необходимо устранить коренные причины конфликта, и выразил согласие с американским лидером в том, что долгосрочное решение может быть достигнуто путем мирных переговоров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.