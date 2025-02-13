Bloomberg: В ЕС признали преимущество ВС РФ в живой силе

В Евросоюзе признали преимущество армии России в живой силе

1:19 Your browser does not support the audio element. Политика

Европейский союз (ЕС) признал превосходство российских сил. Об этом рассказало информационное агентство "Bloomberg", которое основывается на информацию высокопоставленного европейского чиновника.

Кроме того, страны ЕС знают о способности российской экономики производить боеприпасы и военную технику быстрее.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сво



Европейский чиновник проинформировал о том, что защита Украины и расширение собственных вооруженных сил могут обойтись крупнейшим державам континента в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.



Трамп говорил с Владимиром Путиным в среду, запустив механизмы мирных переговоров, как раз в то время, когда его министр обороны объяснял своим европейским союзникам, что им придется взять на себя большую часть бремени любого урегулирования.



Ранее Запад был обеспокоен новым полком российских вооруженных сил. Ожидается, что этот полк получит новую систему ПВО дальнего радиуса действия С-500. Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей", стоящая на вооружении нового российского полка, будет угрожать важным самолетам НАТО, в том числе самолетам-заправщикам, поддерживающим операции союзных ВВС.

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