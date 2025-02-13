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На Украине сообщили о возмущении военных ВСУ дискриминацией по возрасту

ТАСС: Военные ВСУ возмутились условиями нового контракта для 18-летних
1:33
Политика

Военные украинской армии стали возмущаться из-за того, что условия нового контракта о призыве молодых людей в возрасте 18-24 лет в ряды Вооруженных сил Украины были изменены не в лучшую сторону. Об этом сообщает информационное агентство "ТАСС".

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Бойцы украинской армии пожаловались на значительно меньшую зарплату и отсутствие дополнительных льгот, обещанных молодым людям, которые заключили контракт с Министерством обороны Украины. Они также заявили о том, что пока военный конфликт на Украине не закончится, они не смогут досрочно разорвать контракт с ВСУ.


По мнению военных, украинские власти таким образом создают дискриминацию в рядах вооруженных сил, снижают морально-психологический уровень и обесценивают тех, кто добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил в начале конфликта.

Представители украинской молодежи также отвергли эту новую инициативу. Они отметили, что служить можно будет только в передовых пехотных частях. Украинский народ также не верит, что власти выполнят все условия обещанного контракта.


До этого Министерство обороны Украины начало набор контрактников в возрасте 18-24 лет. Мужчины, которые подпишут годовой контракт, обещают выплатить миллион гривен. Министерство обороны ВСУ также гарантирует отсрочку мобилизации добровольцам на 12 месяцев после окончания контракта.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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