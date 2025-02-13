В США считают, что Израиль может атаковать Иран в 2025 году

WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году

По словам официальных лиц, знакомых с докладом, американские разведслужбы пришли к выводу в последние дни правления администрации Байдена, что Израиль рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по иранским ядерным объектам в этом году с целью воспользоваться слабостью Ирана. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сво



По словам источников, Тель-Авив будет призывать команду нынешнего американского лидера Дональда Трампа поддержать эти атаки. Более того, Республиканская партия в Израиле, похоже, выступает за такое развитие событий.



В начале февраля Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. В частности, документ направлен на предотвращение получения Ираном ядерного оружия, а также предполагает, что Соединенные Штаты активизируют усилия по сокращению экспорта иранской нефти. Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что Иран не может вступать в переговоры с Соединенными Штатами.

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