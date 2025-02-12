Саудовская Аравия – новая площадка для мирных переговоров? Трамп и Путин готовятся к встрече, чтобы обсудить судьбу Украины

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США Дональд Трамп сообщил 12 февраля о "не столь отдаленных планах" встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии для переговоров об установлении мира в Украине. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, сыгравший ключевую роль в обмене заключенными между Россией и США на этой неделе, также будет вовлечен в переговорный процесс.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

В Кремле сообщили, что телефонный разговор длился около полутора часов. Путин и Трамп согласились с тем, что "пришло время работать вместе", и что президент Владимир Путин пригласил своего американского коллегу в Москву.

На этой неделе появились признаки потепления в отношениях в виде сделки по обмену заключенными, в рамках которой Москва освободила американского учителя Марка Фогеля, а Вашингтон освободил российского специалиста по криптовалютам Александра Винника. Кроме того, Беларусь освободила гражданина США.

Трамп выразил восхищение Путиным в своем посте в Truth Social и поблагодарил его за освобождение Фогеля. Республиканец Дональд Трамп ранее обещал закончить войну в Украине "в течение 24 часов" после инаугурации 20 января.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе. Саудовскую Аравию часто называют «Страной двух святынь», имея в виду Мекку и Медину — два главных священных города ислама. Краткое название страны на арабском языке — Ас-Су’уди́я (ٱلسُّعُوْدِيَّة‎).



