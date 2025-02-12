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Провокация и преступление: Порошенко* высказался о санкциях против него

1:09
Политика

Бывший украинский лидер, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко* высказался по поводу ограничительных мер, которые к нему применил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Порошенко Пётр
Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Порошенко Пётр

Он называет их преступлением и провокацией. А заказчиком он считает Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что санкции против Порошенко ввел СНБО, предположительно, речь идет о госизмене.

"Это не стало для меня новостью. У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу", — заявил Порошенко* в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "у этого преступления есть много соучастников".

"Но заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский", — написал он.

Порошенко* добавил, что вместо того, чтобы заниматься подготовкой к переговорам с Трампом Зеленский "весь день занимался санкциями против моей скромной персоны".

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Уточнения

Провокация — вид психологической манипуляции, осуществляемой в интересах провокатора с целью побуждения оппонента к определённым действиям, влекущим для действующего лица негативные последствия.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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