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Володин: ЕС накормит людей личинками из-за санкций против России

Володин комментирует новый закон ЕС о пищевых добавках из насекомых
2:38
Политика

В Государственной Думе Российской Федерации прокомментировали недавнее решение Европейского Союза, касающееся разрешения на использование порошка из личинок в пищевой промышленности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в своем Telegram-канале, выразил мнение, что данный закон стал прямым следствием санкционной политики, которую Запад проводит в отношении России.

Вячеслав Володин
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Вячеслав Володин

По словам Володина, в Евросоюзе вступил в силу законодательный акт, легализующий применение в производстве продуктов питания порошка, получаемого из личинок желтого мучного червя, известного также как хрущак. Он подчеркнул, что видит в этом решении не что иное, как последствия тех экономических мер, которые были введены западными странами против России. По мнению спикера Госдумы, санкции обернулись для европейских государств экономическим спадом, остановкой предприятий и серьезным кризисом в аграрном секторе.

Володин акцентировал внимание на том, что вместо поддержки собственных сельскохозяйственных производителей, Евросоюз, по его мнению, избрал путь замены традиционных продуктов питания на альтернативные, в виде личинок и червей, которыми, как он выразился, планируется "накормить людей".

Председатель Госдумы отметил, что, согласно новому закону, в странах Евросоюза теперь официально разрешено добавлять "перетертое насекомое" в широкий спектр продуктов, включая хлебобулочные изделия, сыры и макароны. При этом, в качестве обоснования такого решения, европейские политики, как сообщил Володин, приводят аргумент о том, что добавка из червей является альтернативным источником белка.

Володин также упомянул о россиянах, уехавших в Европу, предположив, что им вскоре предстоит на собственном опыте узнать вкус мучного хрущака. Он выразил мнение, что в данном случае, как говорится, "ничего личного, просто бизнес", поскольку разведение насекомых требует меньших финансовых затрат. Однако, по словам Володина, в Европе, по-видимому, не принимают во внимание потенциальные риски для здоровья, связанные с употреблением в пищу насекомых, а также возможные последствия их промышленного разведения.

В заключение, Володин отметил, что в России личинки, сверчки, жуки и черви используются в пищу исключительно для животных и рыб, и предложил своим подписчикам в Telegram самостоятельно сделать выводы из сложившейся ситуации.

Уточнения

Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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