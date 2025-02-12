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В Дании рассказали, когда НАТО будет воевать с Россией

Разведка Дании: конфликт России и НАТО рискует произойти через 5 лет
1:20
Политика

Согласно докладу, опубликованному датской военной разведкой, вероятность конфликта между Россией и Европой в настоящее время невелика. Однако если НАТО не укрепит свой боевой потенциал, крупный конфликт может разразиться в течение пяти лет.

нато
Фото: flickr.com by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
нато


В настоящее время Москва не готова противостоять сразу нескольким союзникам из-за конфликта с Киевом. Однако, по мнению авторов доклада, как только эта ситуация закончится, под угрозой может оказаться и военный блок НАТО.


По расчетам датской разведки, Россия может вести локальное противостояние на своих границах в течение шести месяцев. В течение двух лет Россия станет реальной угрозой для стран НАТО на побережье Балтийского моря. Примерно через пять лет она будет готова к большому конфликту на европейском континенте, в которой не будут участвовать Соединенные Штаты.


Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте был вынужден признать, что российская армия наращивает свои силы гораздо быстрее, чем этого ожидал Альянс.


Генеральный секретарь НАТО считает, что Москва «быстро учится на своих ошибках». Он же проинформировал о том, что Китай продвигается в развитии вооружений примерно в шесть раз быстрее, чем Соединенные Штаты.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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