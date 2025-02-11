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После возвращения Фогеля президент Трамп заявил, что Россия хорошо относилась к Соединенным Штатам

Дональт Трамп отвесил комплимент РФ после возвращения Фогела в США
1:19
Политика

Президент США Дональд Трамп прокомментировал экстрадицию Марка Фогеля, американца, который был осужден в России за торговлю и хранение запрещённых веществ. Об этом сообщает новостной портал "РИА Новости".

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп


Президент США также выразил надежду, что это событие станет «началом» более тесных отношений, направленных на урегулирование конфликта в Украине. Напомним, что инцидент с Марком Фогелем произошел в Москве в августе 2021 года.

При обыске у него обнаружили запрещенное вещество и гашишное масло. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы. Ранее он работал сотрудником посольства США в России.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф был тайно назначен американским лидером для участия в разработке возможных вариантов урегулирования конфликта между Россией и Украиной.


По подтвержденным источникам стало известно, что президент Трамп доверяет Уиткоффу, который является его другом с 1980-х годов, и считает, что он обладает необходимой квалификацией для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Уточнения

Экстради́ция (от лат. ех- «из; вне» + traditio «передача»), вы́дача — форма международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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