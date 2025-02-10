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Заявления Трампа о диалоге с Путиным могли сорвать мирный процесс в Украине

1:00
Политика

В ходе предвыборной кампании и после инаугурации Дональд Трамп выражал уверенность в скором завершении конфликта и своем весомом влиянии на обе стороны. После его намеков о возможном разговоре с Владимиром Путиным и, де-факто, намеках на влияние Трампа на президента Владимира Путина, Россия заняла более твердую позицию на переговорах об урегулировании: прекращение СВО возможно только при полном выполнении всех требований российской стороны, озвученных президентом еще в июне прошлого года: Украина должна отказаться от вступления в НАТО и вывести войска с территорий четырех областей, которые Россия считает своими. Для достижения результата необходимо устранить коренные причины конфликта. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что не видит существенных изменений в подходе США к украинскому вопросу, и предостерег от попыток говорить с Россией языком ультиматумов.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Уточнения

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.
 

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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