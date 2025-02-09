Владимир Джабаров: Вашингтон не выйдет из ООН, им это не выгодно

Почему Вашингтон не откажется от ООН, мнение Владимира Джабарова

1:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Несмотря на решение Соединённых Штатов покинуть Совет ООН по правам человека, полный выход Вашингтона из Организации Объединённых Наций маловероятен. Как отметил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, это связано с выгодным использованием американцами расположения штаб-квартиры ООН на своей территории для реализации политических интересов.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ООН

В своём Telegram-канале политик сообщил, что администрация Дональда Трампа объявила о прекращении участия в двух структурах — Совете по правам человека и Ближневосточном агентстве для помощи палестинским беженцам. Однако, по его мнению, полный разрыв с ООН невозможен, так как США активно эксплуатируют географическое положение главного офиса организации.

Джабаров также затронул исторический аспект, указав на ошибочность решения советского руководства во главе со Иосифом Сталиным согласиться с инициативой Франклина Рузвельта разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Это произошло во время Ялтинской конференции, а позднее миллиардер Джон Рокфеллер безвозмездно передал организации участок на Манхэттене. Сенатор предположил, что в послевоенные годы значимость контроля над расположением международных институтов недооценивалась. Кроме того, Советский Союз, возможно, стремился избежать повторения неудачного опыта Лиги Наций, из-за чего предложения европейских стран о размещении комплекса на их территории были отклонены.

В современном контексте, как подчеркнул Джабаров, США применяют различные методы давления, включая блокировку виз для сотрудников ООН из России и других государств, неугодных Вашингтону. Эти действия, по его словам, стали частью стратегии усиления влияния через административные рычаги.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ООН считается универсальным форумом, наделённым уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке; у ООН также есть дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби. Международный суд ООН находится в Гааге.



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