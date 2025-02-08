Андрей Никитин покинул пост губернатора Новгородской области

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Андрей Никитин перешел с поста губернатора Новгородской области на должность заместителя министра транспорта России. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке в связи с переходом на другую работу.

Появились предположения, что на новом месте работы Никитин будет курировать беспилотные технологии. В период его руководства в Новгородской области был создан НПЦ "Ушкуйник", специализирующийся на разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для СВО.

До своего назначения на пост губернатора Никитин руководил АСИ (Агентством стратегических инициатив) — организацией, специализирующейся на поддержке инновационного предпринимательства. В период губернаторства переизбирался на должность с результатом 77 % голосов.

На данный момент указа президента о назначении и.о. губернатора нет. Однако ожидается, что им станет первый заместитель главы региона Александр Дронов, об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора.

Уточнения

Новгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации. Расположена на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа.Административный центр — Великий Новгород.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.