Официальное решение правительства РФ: отказ от взноса в ЕЭК ООН

Отказ от платежа: Россия отменяет взнос в ЕЭК ООН

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Российское правительство сделало вывод об уклонении от уплаты взноса в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за предшествующий год. Решение, утвержденное после рассмотрения предложения МИД России и согласования с Министерством финансов, было официально размещено на портале правовой информации.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид рф

В этом решении подчеркивалось: предложение ведомства внешней политики, поддержанное Минфином страны, предполагает добровольную приостановку обязательной платежной операции данного года. Также МИД получил задачу информировать руководство ЕЭК ООН о принятом правительственном решении.

Уточнения

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) англ. United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE), фр. Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) — одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС).



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