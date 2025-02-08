Официальное решение правительства РФ: отказ от взноса в ЕЭК ООН

Российское правительство сделало вывод об уклонении от уплаты взноса в Европейскую экономическую комиссию (ЕЭК) ООН за предшествующий год. Решение, утвержденное после рассмотрения предложения МИД России и согласования с Министерством финансов, было официально размещено на портале правовой информации.
В этом решении подчеркивалось: предложение ведомства внешней политики, поддержанное Минфином страны, предполагает добровольную приостановку обязательной платежной операции данного года. Также МИД получил задачу информировать руководство ЕЭК ООН о принятом правительственном решении.
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) англ. United Nations Economic Commission for Europe (UN ECE), фр. Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) — одна из пяти региональных комиссий Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС).
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней политики, международных отношений, международного сотрудничества и развития Российской Федерации.
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