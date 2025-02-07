Трамп намерен остановить бои и начать сделку по ресурсам

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Новоизбранный американский лидер Дональд Трамп дал понять, какого плана намерен придерживаться в украинском вопросе. Сначала президент США хочет остановить бои на Украине, а затем перейти к сделке по ресурсам. Речь идет о редкоземельных металлах. Об этом пишет издание The New York Post.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Спецпредставитель главы США по Украине Кит Келлог рассказал, что цель Трампа запустить мирные переговоры, в которых его помощь Киеву будет обменяна на природные ресурсы.

Также Келлог отметил, что санкции против России еще есть куда ужесточать. На данный момент он оценивает их на 3 из 10. По мнению спецпредставителя, обе стороны вынуждены будут пойти на уступки.

Напомним, Трамп вступил в должность 20 января. Он неоднократно заявлял о необходимости завершить конфликт на Украине.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).





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