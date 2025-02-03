В НАТО намерены использовать в переговорах с Путиным по Украине секретную тактику

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс разработал тактику для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно Украины. Тактика держится в секрете, однако на нее возлагаются большие надежды. Об этом пишет издание "Лента" с ссылкой на источник.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ владимир путин

"Мы не хотим раскрывать Путину все карты, мы держим нашу тактику в тайне", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Он отметил, что НАТО рассматривает различные сценарии хода переговоров по украинскому вопросу. На этот счет у альянса есть несколько идей. Также Рютте подчеркнул, что мирное урегулирование кризиса на Украине возможно только при участии России.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в переговорах имеют значение несколько нюансов. Один из них — легитимные президентские выборы на Украине.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

