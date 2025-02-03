В НАТО намерены использовать в переговорах с Путиным по Украине секретную тактику

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс разработал тактику для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно Украины. Тактика держится в секрете, однако на нее возлагаются большие надежды. Об этом пишет издание "Лента" с ссылкой на источник.
"Мы не хотим раскрывать Путину все карты, мы держим нашу тактику в тайне", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.
Он отметил, что НАТО рассматривает различные сценарии хода переговоров по украинскому вопросу. На этот счет у альянса есть несколько идей. Также Рютте подчеркнул, что мирное урегулирование кризиса на Украине возможно только при участии России.
Напомним, ранее в пресс-службе Кремля заявили, что в переговорах имеют значение несколько нюансов. Один из них — легитимные президентские выборы на Украине.
НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.
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