Адвокат журналистки Наташи Рей Франсуа Данглеан сообщил, что его клиентка просит политическое убежище в России. Рей стала причиной скандала, который развернулся вокруг имени супруги президента Франции. Журналистка заявила, что жена Эммануэля Макрона родилась мужчиной. Об этом пишет издание Газета.Ru.
Примечательно, что другая журналистка Кэндис Оуэнс присоединилась к расследованию Наташи Рей, которое та проводила еще в 2022 году. Оуэнс заявила, что соберет необходимые доказательства версии коллеги.
После инцидента первая леди Франции обратилась в суд, обвинив журналистку в клевете. Идея о половой принадлежности Бриджит Макрон входит в разряд конспирологических теорий и не имеет подтверждения.
В марте 2024 года Макрон опровергал эти слухи. На данный момент неизвестно, что стало основанием для запроса получить политическое убежище в России именно сейчас у журналистки Наташи Рей.
Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.
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