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Назвавшая супругу Макрона трансгендером журналистика просит убежища в РФ

1:08
Политика

Адвокат журналистки Наташи Рей Франсуа Данглеан сообщил, что его клиентка просит политическое убежище в России. Рей стала причиной скандала, который развернулся вокруг имени супруги президента Франции. Журналистка заявила, что жена Эммануэля Макрона родилась мужчиной. Об этом пишет издание Газета.Ru.

Президент Франции Эммануэль макрон
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент Франции Эммануэль макрон

Примечательно, что другая журналистка Кэндис Оуэнс присоединилась к расследованию Наташи Рей, которое та проводила еще в 2022 году. Оуэнс заявила, что соберет необходимые доказательства версии коллеги.

После инцидента первая леди Франции обратилась в суд, обвинив журналистку в клевете. Идея о половой принадлежности Бриджит Макрон входит в разряд конспирологических теорий и не имеет подтверждения.

В марте 2024 года Макрон опровергал эти слухи. На данный момент неизвестно, что стало основанием для запроса получить политическое убежище в России именно сейчас у журналистки Наташи Рей.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.
 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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