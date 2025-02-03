Назвавшая супругу Макрона трансгендером журналистика просит убежища в РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Адвокат журналистки Наташи Рей Франсуа Данглеан сообщил, что его клиентка просит политическое убежище в России. Рей стала причиной скандала, который развернулся вокруг имени супруги президента Франции. Журналистка заявила, что жена Эммануэля Макрона родилась мужчиной. Об этом пишет издание Газета.Ru.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Франции Эммануэль макрон

Примечательно, что другая журналистка Кэндис Оуэнс присоединилась к расследованию Наташи Рей, которое та проводила еще в 2022 году. Оуэнс заявила, что соберет необходимые доказательства версии коллеги.

После инцидента первая леди Франции обратилась в суд, обвинив журналистку в клевете. Идея о половой принадлежности Бриджит Макрон входит в разряд конспирологических теорий и не имеет подтверждения.

В марте 2024 года Макрон опровергал эти слухи. На данный момент неизвестно, что стало основанием для запроса получить политическое убежище в России именно сейчас у журналистки Наташи Рей.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.



