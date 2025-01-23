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В США возмутились поведением Байдена по отношению к Путину

Политика

Посланник по особым поручениям при президенте США Дональде Трампе Ричард Гренелл заявил, что народ Штатов негодует от того, что за все время с начала спецоперации на Украине бывший американский лидер Джо Байден не пообщался с президентом России Владимиром Путиным.

Джо Байден
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джо Байден

"Владимир Путин и Джо Байден не разговаривали более трех с половиной лет. Сейчас мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Необходимо уметь разговаривать с людьми", — сказал Гренелл.

Он добавил, что без реальных переговоров невозможно мирно решать проблемы.

По словам Греннела, народ США, скорее всего, разочарован из-за того, что Вашингтон отдал сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима при том, что между Путиным и Байденом даже не было диалога, пишет "Российская газета".

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, штат Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й президент США (2021—2025) от Демократической партии.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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