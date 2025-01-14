Украина перестанет существовать в 2025 году, — Патрушев

Как новая администрация США поступит с РФ, рассказал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев.

"Президентство Байдена показало, что приоритеты Белого дома и простых граждан значительно отличались. Знакомые каждому американцу еще со школьных учебников слова о том, что в Америке народ правит для народа и от имени народа, расходятся с реальностью", — цитирует его KP. RU.