Как новая администрация США поступит с РФ, рассказал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев.
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп
"Президентство Байдена показало, что приоритеты Белого дома и простых граждан значительно отличались. Знакомые каждому американцу еще со школьных учебников слова о том, что в Америке народ правит для народа и от имени народа, расходятся с реальностью", — цитирует его KP. RU.
Важные заявления Патрушева:
В 2025 году Украина может прекратить свое существование.
Не все американские элиты поддерживают позицию Дональда Трампа.
Украина не войдет в список приоритетов избранного президента США, его волнует Китай.
Переговоры по Украине должны вестись только между Россией и США.
Трамп может и не отправить войска завоёвывать новые штаты для США.
Главный приоритет России — защита своих граждан по всему миру.
Молдавия может прекратить существование.
Вина за энергокризис полностью лежит на властях Молдавии.
Украинцы будут для России братским народом, несмотря на слова властей Киева.
РФ переживает из-за навязывания Украине неонацистских идеологий.