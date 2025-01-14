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Украина перестанет существовать в 2025 году, — Патрушев

1:20
Политика

Как новая администрация США поступит с РФ, рассказал помощник президента России, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

"Президентство Байдена показало, что приоритеты Белого дома и простых граждан значительно отличались. Знакомые каждому американцу еще со школьных учебников слова о том, что в Америке народ правит для народа и от имени народа, расходятся с реальностью", — цитирует его KP. RU.

Важные заявления Патрушева:

  • В 2025 году Украина может прекратить свое существование.
  • Не все американские элиты поддерживают позицию Дональда Трампа.
  • Украина не войдет в список приоритетов избранного президента США, его волнует Китай.
  • Переговоры по Украине должны вестись только между Россией и США.
  • Трамп может и не отправить войска завоёвывать новые штаты для США.
  • Главный приоритет России — защита своих граждан по всему миру.
  • Молдавия может прекратить существование.
  • Вина за энергокризис полностью лежит на властях Молдавии.
  • Украинцы будут для России братским народом, несмотря на слова властей Киева.
  • РФ переживает из-за навязывания Украине неонацистских идеологий.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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