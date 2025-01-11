Какие санкции против РФ Трамп снимет в первую очередь?

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Эксперты рассказали, какие санкции против России избранный президент США Дональд Трамп может снять первым делом.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

По информации Financial Times, в коридорах Еврокомиссии все паникуют. Европейские политики не понимают, что Трамп, вернувшись в Белый дом, сделает с наследием Джо Байдена?

ЕС опасается, что Трамп снимет антироссийские санкции.

Экономист Василий Колташов допускает, что частично Трамп действительно может снять ограничения.

Его решение может затронуть незначительные санкции: например, он разрешит поставки нашей нефти и газа в США или упростит торговлю гражданским оборудованием, что выгодно Шатам.

Эксперт добавил, что даже при Трампе курс на экономическое давление вряд ли сильно изменится, пишет KP. RU.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.



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