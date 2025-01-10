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Захарова назвала президента Литвы картонной дурилкой

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила президенту Литвы Гитанасе Науседы. Она назвала Калининград частью "Малой Литвы".

Мария Владимировна Захарова
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мария Владимировна Захарова

"И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями", — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что у местных политиков есть много вопросов для решения, но они предпочли совершенно другую стратегию.

Захарова попросила литовские власти лучше учить историю, так как благодаря Иосифу Сталину им отдали столицу Вильнюс, которую до этого называли Вильно и Каунас, пишет KP.RU.

"Все эти подарки Советского Союза Литве, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмет литовскому президенту", — добавила она.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный служащий, дипломат.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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