Советский Союз обязательно возродится: депутат ГД назвал дату

Уже в этом году может снова появиться Советский Союз. Так считает депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман.
"Возрождение СССР может произойти уже в наступившем году", — цитирует его "МК".
Он добавил, что империи, в том числе континентальные, обычно снова появляются после своего распада. Россия — классический пример, ведь страна не раз рушилась и воскресала.
Однако депутат не назвал точную дату, но сказал, что этого не придется долго ждать.
Российского политика, основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского нет в живых уже больше года. Однако его соратники продолжают анализировать его письменные труды. На одном из листочков было предсказание, в котором говорилось: "объединение нового русского мира в границах СССР к 2025 году".
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.
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