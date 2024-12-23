На Западе раскрыли, ради чего Европа использует Трампа

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Аналитик из Великобритании Александр Меркурис рассказал, что думает по поводу использования избранного президента США Дональда Трампа Европой.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дональд Трамп

По словам эксперта, Европа старается помешать Штатам отойти от конфликта на Украине. Это делается, чтобы США и Россия не смогли договориться, отметил британский аналитик на YouTube-канале Duran.

"ЕС пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий", — заявил Меркурис.

Кстати, глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассказала, что Украине невыгодно раньше времени проводить мирные переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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