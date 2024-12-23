Аналитик из Великобритании Александр Меркурис рассказал, что думает по поводу использования избранного президента США Дональда Трампа Европой.
По словам эксперта, Европа старается помешать Штатам отойти от конфликта на Украине. Это делается, чтобы США и Россия не смогли договориться, отметил британский аналитик на YouTube-канале Duran.
"ЕС пытаются удержать американцев втянутыми в украинский кризис. Они хотят, чтобы от Трампа к Путину поступило сложное предложение, которое тот отвергнет, а потом они укажут на это Трампу, чтобы настаивать на продолжении боевых действий", — заявил Меркурис.
Кстати, глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассказала, что Украине невыгодно раньше времени проводить мирные переговоры по урегулированию конфликта с Россией.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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