Встреча Путина и Трампа: могут ли США поставить России ультиматум?

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Недавно издание The Wall Street Journal написало, что избранный президент США Дональд Трамп в 2025 году встретится с президентом России Владимиром Путиным. Может ли случиться так, что американский лидер поставит российскому какой-либо ультиматум, ответил NewsInfo. Ru политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Он отметил, что слово "ультиматум" подразумевает, что есть какие-то предложения, от которых другая сторона не может отказаться. С Россией так разговаривать не получится.

"Такое с нами не произойдет и никто на языке ультиматумов с нами разговаривать не будет", — уверен Конфисахор.

Он добавил, что во время личной встречи Трамп может озвучить предложения для российской стороны, но в достаточно жесткой форме. Однако никаких ультиматумов быть не может.

Уточнения

Ультима́тум (лат. ultimus «самый последний») — требование, связанное с ограничением времени, данного на его исполнение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его неисполнения. Ультиматум является демонстрацией нежелания какого-либо рода переговоров.



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