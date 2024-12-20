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Встреча Путина и Трампа: могут ли США поставить России ультиматум?

0:58
Политика

Недавно издание The Wall Street Journal написало, что избранный президент США Дональд Трамп в 2025 году встретится с президентом России Владимиром Путиным. Может ли случиться так, что американский лидер поставит российскому какой-либо ультиматум, ответил NewsInfo. Ru политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Он отметил, что слово "ультиматум" подразумевает, что есть какие-то предложения, от которых другая сторона не может отказаться. С Россией так разговаривать не получится.

"Такое с нами не произойдет и никто на языке ультиматумов с нами разговаривать не будет", — уверен Конфисахор.

Он добавил, что во время личной встречи Трамп может озвучить предложения для российской стороны, но в достаточно жесткой форме. Однако никаких ультиматумов быть не может.

 

Уточнения

Ультима́тум (лат. ultimus «самый последний») — требование, связанное с ограничением времени, данного на его исполнение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его неисполнения. Ультиматум является демонстрацией нежелания какого-либо рода переговоров.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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