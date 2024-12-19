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Путин назвал условие для работы Google в России

Политика

Президент России Владимир Путин рассказал, что компания Google должна выбрать для себя: или соблюдать российские законы для работы в нашей стране, или работать у себя в государстве.

Офис Google
Фото: Flickr by Anthony Quintano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Офис Google

Российский лидер затронул эту тему во время прямой линии 19 декабря.

"Google и YouTube должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети", — сказал Путин.

Он имеет в виду ситуацию, когда человек начинает искать в поисковике какую-то тему: культура, музыка. А там вместо этого вылезают вещи, являющиеся пропагандой политической платформы.

"Это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации", — пояснил президент России.

Уточнения

Google — поисковая система.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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