Путин назвал условие для работы Google в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что компания Google должна выбрать для себя: или соблюдать российские законы для работы в нашей стране, или работать у себя в государстве.
Российский лидер затронул эту тему во время прямой линии 19 декабря.
"Google и YouTube должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в сети", — сказал Путин.
Он имеет в виду ситуацию, когда человек начинает искать в поисковике какую-то тему: культура, музыка. А там вместо этого вылезают вещи, являющиеся пропагандой политической платформы.
"Это все является нарушением соответствующих законов Российской Федерации", — пояснил президент России.
Google — поисковая система.
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