Россия хочет улучшить отношения с США с помощью арестантов

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0:34
Политика

В России готовы рассмотреть обмен заключенными с США по примеру августовского. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире NBC News.

Тюрьма
Фото: flickr.com by Liam Quinn from Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюрьма

Он считает, что такие сделки помогают наладить отношения между Россией и США.

Замминистра отметил, что не хочет "ничего предвосхищать", но: новый обмен стал бы "полезным шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации".

Важно, что еще о подготовке нового обмена заключенными информации нет.

Уточнения

Заключённый (ЗК, «ЗэКа», «зэк») — лицо, подвергнутое аресту (арестант) в порядке меры пресечения, человек, лишённый свободы по приговору суда и отбывающий наказание в специальном учреждении — колонии, следственном изоляторе, тюрьме и тому подобное.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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