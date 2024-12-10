Россия хочет улучшить отношения с США с помощью арестантов

В России готовы рассмотреть обмен заключенными с США по примеру августовского. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире NBC News.
Он считает, что такие сделки помогают наладить отношения между Россией и США.
Замминистра отметил, что не хочет "ничего предвосхищать", но: новый обмен стал бы "полезным шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации".
Важно, что еще о подготовке нового обмена заключенными информации нет.
Заключённый (ЗК, «ЗэКа», «зэк») — лицо, подвергнутое аресту (арестант) в порядке меры пресечения, человек, лишённый свободы по приговору суда и отбывающий наказание в специальном учреждении — колонии, следственном изоляторе, тюрьме и тому подобное.
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