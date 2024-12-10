Никто из курских чиновников не покаялся в грехах, заявил Хинштейн

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

После оперативного совещания в Курской области никто из чиновников не пришел каяться в грехах перед врио губернатора региона Александром Хинштейном. Он рассказал об этом журналистам.

Фото: commons.wikimedia.org by Valera N. Trubin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хинштейн

Однако врио губернатора ждёт этих слов от подчиненных.

"Нет, но вы послушайте, я это объявил вчера утром. Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова", — цитирует Хинштейна РИА Новости.

Ранее врио губернатора подписал указ об отставке правительства. Он поставил свои условия: его члены будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства.

По его словам, он с пониманием отнесется к увольнению тех, кто не хочет работать в новом формате, и тех, "кто чувствует за собой какие-то грехи". Последним было предложено покаяться.

Уточнения

Алекса́ндр Евсе́евич Хинште́йн (род. 26 октября 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист и политический деятель.



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