Никто из курских чиновников не покаялся в грехах, заявил Хинштейн

После оперативного совещания в Курской области никто из чиновников не пришел каяться в грехах перед врио губернатора региона Александром Хинштейном. Он рассказал об этом журналистам.
Однако врио губернатора ждёт этих слов от подчиненных.
"Нет, но вы послушайте, я это объявил вчера утром. Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова", — цитирует Хинштейна РИА Новости.
Ранее врио губернатора подписал указ об отставке правительства. Он поставил свои условия: его члены будут в статусе врио до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства.
По его словам, он с пониманием отнесется к увольнению тех, кто не хочет работать в новом формате, и тех, "кто чувствует за собой какие-то грехи". Последним было предложено покаяться.
Алекса́ндр Евсе́евич Хинште́йн (род. 26 октября 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист и политический деятель.
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