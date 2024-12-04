Кадыров извинился перед Илоном Маском за шутку о Cybertruck

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что ему нравится основатель Tesla, американский бизнесмен Илон Маск. В прямом эфире российский политик извинился перед ним за шутки в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Электромобиль Tesla Cybertruck

Он признался, что Маск не дарил ему автомобиль Tesla Cybertruck. Оказывается, Кадыров так пошутил.

"Машина не моя была. И я это в шутку придумал просто и запустил", — сказал он, отвечая на вопрос о подарке бизнесмена из США.

Он добавил, что эта машина плохо показала себя в военных условиях.

"Мы отправили (Cybertruck — ред.) на войну, поставили пулемет туда, но на войне непригодная была, наш "Патриот" лучше на войне, чем эта тачка", — отметил Кадыров.

В 2022 году глава Чечни назвал Илоной (женское имя) бросившего президенту РФ Владимиру Путину "вызов" американского бизнесмена.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



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