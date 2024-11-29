Россия и Япония. Когда ждать улучшения отношений?

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Сейчас речи о "потеплении" отношений между Россией и Японией нет. Таким мнением с NewsInfo. Ru поделился руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Он считает, что перспективы улучшения российско-японских отношений нет до окончания СВО, от исхода которой зависит их развитие.

Ранее японский посол в России Акиру Муто также заявлял о том, что любые переговоры о мирном договоре между Москвой и Токио возобновятся только после окончания украинского конфликта.

"Сегодня наши отношения с Японией находятся в глухом тупике. Сохраняется лишь небольшой объем отношений в сфере энергетики, где японцы до сих пор не решатся выйти из сахалинских проектов: "Сахалин-1", "Сахалин-2". "Сахалин-2" — это, прежде всего, газ", — добавил Кистанов.

Аналитик отметил, что отношения между Россией и Японией могут вернуться на досанкционный уровень, сославшись на исторические события, когда отношения между государствами были еще хуже.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.



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