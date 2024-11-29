Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турция беспокоится, как Европа будет платить за газ через Газпромбанк в случае продолжения транзита через Украину
Нотр-Дам, восставший из пепла, посетил Макрон
Что ждет украинскую власть после второго Майдана?
Виктория Боня объяснила, в чём разница между женщиной в 45 и 25 лет
Когда собака должна носить ошейник даже дома
Кататься на сноуборде — легко. Обучение с нуля
Эксперт назвал допустимую суточную норму сахара
Приливы, бессонница и тревожность: как облегчить симптомы климакса
На Западе рассекретили, как Украина облегчила Орешнику задачу

Россия и Япония. Когда ждать улучшения отношений?

1:11
Политика

Сейчас речи о "потеплении" отношений между Россией и Японией нет. Таким мнением с NewsInfo. Ru поделился руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Он считает, что перспективы улучшения российско-японских отношений нет до окончания СВО, от исхода которой зависит их развитие.

Ранее японский посол в России Акиру Муто также заявлял о том, что любые переговоры о мирном договоре между Москвой и Токио возобновятся только после окончания украинского конфликта.

"Сегодня наши отношения с Японией находятся в глухом тупике. Сохраняется лишь небольшой объем отношений в сфере энергетики, где японцы до сих пор не решатся выйти из сахалинских проектов: "Сахалин-1", "Сахалин-2". "Сахалин-2" — это, прежде всего, газ", — добавил Кистанов.

Аналитик отметил, что отношения между Россией и Японией могут вернуться на досанкционный уровень, сославшись на исторические события, когда отношения между государствами были еще хуже.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Туризм
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход Аудио 
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Шоу-бизнес
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко Аудио 
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Садоводство, цветоводство
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов Аудио 
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Последние материалы
Что ждет украинскую власть после второго Майдана?
Кататься на сноуборде — легко. Обучение с нуля
Эксперт назвал допустимую суточную норму сахара
Приливы, бессонница и тревожность: как облегчить симптомы климакса
На Западе рассекретили, как Украина облегчила Орешнику задачу
Горловка попала под обстрел натовскими снарядами
Названа дата отключения стран Балтии от российской энергосети
Россия и Япония. Когда ждать улучшения отношений?
Зимняя тренировка с удовольствием: учимся кататься на коньках
Успех в карьере гарантирован, если вы спите в этой позе, убеждают учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.