Россия и Япония. Когда ждать улучшения отношений?

Сейчас речи о "потеплении" отношений между Россией и Японией нет. Таким мнением с NewsInfo. Ru поделился руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов.
Он считает, что перспективы улучшения российско-японских отношений нет до окончания СВО, от исхода которой зависит их развитие.
Ранее японский посол в России Акиру Муто также заявлял о том, что любые переговоры о мирном договоре между Москвой и Токио возобновятся только после окончания украинского конфликта.
"Сегодня наши отношения с Японией находятся в глухом тупике. Сохраняется лишь небольшой объем отношений в сфере энергетики, где японцы до сих пор не решатся выйти из сахалинских проектов: "Сахалин-1", "Сахалин-2". "Сахалин-2" — это, прежде всего, газ", — добавил Кистанов.
Аналитик отметил, что отношения между Россией и Японией могут вернуться на досанкционный уровень, сославшись на исторические события, когда отношения между государствами были еще хуже.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
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