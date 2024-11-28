Журналист Чей Боуз из Ирландии рассказал, почему восхищается президентом России Владимиром Путиным в социальной сети.
"Владимир Путин интеллектуально, стратегически и политически превосходит каждого западного лидера", — написал Боуз.
По его словам, граждане РФ с уважением относятся к лидеру государства и доверяют его действиям.
Журналист добавил, что политиков Запада злит то, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны. У правящих элит это вызывает ненависть к российскому лидеру, пишет РИА Новости.
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