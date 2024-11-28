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На Западе неожиданно восхитились Путиным: две причины

0:37
Политика

Журналист Чей Боуз из Ирландии рассказал, почему восхищается президентом России Владимиром Путиным в социальной сети.

Владимир Путин
Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимир Путин

"Владимир Путин интеллектуально, стратегически и политически превосходит каждого западного лидера", — написал Боуз.

По его словам, граждане РФ с уважением относятся к лидеру государства и доверяют его действиям.

Журналист добавил, что политиков Запада злит то, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны. У правящих элит это вызывает ненависть к российскому лидеру, пишет РИА Новости.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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