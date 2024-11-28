На Западе неожиданно восхитились Путиным: две причины

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Журналист Чей Боуз из Ирландии рассказал, почему восхищается президентом России Владимиром Путиным в социальной сети.

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Владимир Путин

"Владимир Путин интеллектуально, стратегически и политически превосходит каждого западного лидера", — написал Боуз.

По его словам, граждане РФ с уважением относятся к лидеру государства и доверяют его действиям.

Журналист добавил, что политиков Запада злит то, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны. У правящих элит это вызывает ненависть к российскому лидеру, пишет РИА Новости.

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