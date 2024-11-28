Российский ВПК начал серийное производство Орешника

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин сообщил о старте серийного производства ракетных систем под названием "Орешник", которые, по его утверждению, не имеют аналогов в мире.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Российский лидер отметил, что в настоящее время у нашей страны имеется несколько готовых к использованию новейших ракетных систем.

Он также предположил, что российские военные могут продолжить тестирование "Орешника" в боевых условиях в ответ на удары Украины по территории России.

Напомним, президент США Джо Байден одобрил ненанесение ударов по России ракетами ATACMS. Киев запустил несколько снарядов по Брянской области.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности.



Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.



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