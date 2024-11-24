Дочь Мартина Лютера Кинга высказалась о совпадении инаугурации Трампа с днём памяти её отца

1:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Бернис Кинг, младшая дочь Мартина Лютера Кинга, выразила своё мнение о совпадении инаугурации Дональда Трампа с федеральным праздником в честь её отца. В интервью The Independent она заявила, что видит в этом определённый смысл.

Фото: Wikimedia Commons by LBJ Library is licensed under Public domain Бернис Кинг, дочь Мартина Лютера Кинга

"Я рада, что если инаугурация должна была случиться в этот день, то пусть это будет праздник Кинга, потому что мой отец всё ещё говорит с нами", — сказала Кинг.

Она призвала американцев не отворачиваться от вызовов, связанных с избранием Трампа, а продолжать борьбу за свободу, справедливость и демократию, вдохновляясь наследием Мартина Лютера Кинга.

Бернис неоднократно критиковала действия и высказывания Трампа, называя их противоречащими духу её отца. Она осудила заявление Трампа о том, что его митинг 6 января 2021 года якобы собрал больше людей, чем знаменитая речь "У меня есть мечта" в 1963 году.

"Я хочу, чтобы люди перестали использовать имя моего отца для поддержания ложных нарративов", — написала она в социальной сети X*.

Особенное возмущение вызвал дипфейк, где голос её покойного отца якобы поддерживал Трампа. Бернис назвала это "подлым и безответственным".

Она также выразила надежду, что американцы не поддадутся ненависти и горечи, несмотря на поляризацию в обществе. Напомнив строки из речи своего отца — "Давайте не будем стремиться утолить жажду свободы, испив из чаши горечи и ненависти", — Бернис подчеркнула, что злость не должна разъедать общество изнутри.

* соцсеть Х заблокирована в РФ

Уточнения

Ма́ртин Лю́тер Кинг-младший (англ. Martin Luther King Jr.; 15 января 1929[…], Атланта — 4 апреля 1968[…], Мемфис, Теннесси) — американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, получивший известность как самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США с 1954 года до своей смерти в 1968 году.



Дипфейк (англ deepfake от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») — методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте.



Инаугура́ция или инавгура́ция (от лат. augures «авгур» через inauguro «гадать по полётам птиц») — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства.



Наррати́в (англ. и фр. narrative ← лат. narrare «рассказывать, повествовать») — самостоятельно созданное повествование о некотором множестве взаимосвязанных событий, представленное читателю или слушателю в виде последовательности слов или образов.

