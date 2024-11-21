Путин: Россия применила новейшую систему "Орешник" по объекту ОПК Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами ВС РФ 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник" по объекту ОПК Украины.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

По его словам, на сегодняшний день средств противодействия такому оружию, как комплекс "Орешник", не существует. Эти ракеты развивают скорость до 10 Махов, что соответствует 2,5-3 км/сек. Западные системы ПВО и ПРО неспособны перехватить такие ракеты — это полностью исключено.

Как отметил Путин, при выборе целей для атак с использованием "Орешника" на территории Украины мирным жителям заранее будет предложено покинуть потенциально опасные зоны. Этот шаг будет предпринят открыто и публично, исходя из гуманитарных соображений.

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