Президент России Владимир Путин заявил, что Москва развернёт ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) при одном условии.
По его словам, РФ придёт к такому шагу, если это сделает Запад.
По словам Путина, Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских объектов.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.