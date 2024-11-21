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Путин предупредил о возможности России развернуть РСМД

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Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва развернёт ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) при одном условии.

Путин предупредил о возможности России развернуть РСМД
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

По его словам, РФ придёт к такому шагу, если это сделает Запад. 

По словам Путина, Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских объектов. 

Уточнения

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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