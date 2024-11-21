Путин предупредил о возможности России развернуть РСМД

0:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва развернёт ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) при одном условии.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

По его словам, РФ придёт к такому шагу, если это сделает Запад.

По словам Путина, Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать своё оружие против российских объектов.

Уточнения

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

