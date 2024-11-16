Главы российских регионов поддержали президента Абхазии

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Главы некоторых российских регионов, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, решили поддержать президента Абхазии Аслана Бжанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Official website of the President of the Russian Federation, CC BY 4.0

Они посчитали, что события, которые произошли в его государстве, были попыткой устроить переворот.

"Главы республик Северного Кавказа, Республики Крым и других субъектов РФ в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжания поддержали его", — приводит слова из заявления пресс-службы абхазского президента РИА Новости.

Главы российских регионов также пожелали Абхазии мира и счастья.

Уточнения

Асла́н Гео́ргиевич Бжа́ния — абхазский государственный и политический деятель. Действующий президент частично признанной Республики Абхазия и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами с 23 апреля 2020 года.



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