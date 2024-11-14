Главу Кореневского района освистали жители Курской области

Из-за хвастовства медалью жители Курской области освистали главу Кореневского района Марину Дегтяреву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Дегтярева похвасталась, что вместе с коллегами получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны". В это время народ в зале спрашивал, как им спасать своих близких. Реакция была ожидаема", — сказано в публикации.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил Марине Дегтяревой уйти с должности.
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