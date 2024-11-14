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Главу Кореневского района освистали жители Курской области

0:37
Политика

Из-за хвастовства медалью жители Курской области освистали главу Кореневского района Марину Дегтяреву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Главу Кореневского района освистали жители Курской области
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, CC BY-SA 4.0

"Дегтярева похвасталась, что вместе с коллегами получила награду за "укрепление боевого содружества" и за "вклад в укрепление обороны". В это время народ в зале спрашивал, как им спасать своих близких. Реакция была ожидаема", — сказано в публикации.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов на встрече с жителями в Курске предложил Марине Дегтяревой уйти с должности.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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