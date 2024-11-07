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Путин ответил, кто может называть себя русским

1:10
Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что "я русский" может сказать любой житель страны, независимо от его нации.

Путин ответил, кто может называть себя русским
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

По словам главы государства, в ходе предвыборной президентской кампании в России он по ТВ увидел, как журналист из-за рубежа подошёл на улице к мужчине в Белгороде и спросил, куда он идет, а тот ответил, что на избирательный участок. Тогда корреспондент предупредил человека об опасности, поскольку БПЛА могут ударить. Мужчина рисковал пострадать, а журналист спросил его, зачем он идет и не боится ли.

Белгородский житель ответил кратко корреспонденту.

"Он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И с севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду", — заявил Путин на заседании клуба "Валдай".

Президент выступил на мероприятии 7 ноября.

Уточнения

Э́тнос (греч. ἔθνος — народ) — группа людей, имеющая общие название и элементы культуры, обладающая мифом (версией) об общем проис­хождении и общей исторической памятью, ассоциирующая себя с особой терри­торией и обладающая чувством солидарности.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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