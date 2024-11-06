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Эксперт: Украина для Трампа перестанет быть приоритетным геополитическим полем

1:18
Политика

Что будет с Украиной при президенте Дональде Трампе? Ответил на этот вопрос в беседе с NewsInfo.Ru известный политический и общественный деятель, экс-советник генерального секретаря ООН и член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

Эксперт: Украина для Трампа перестанет быть приоритетным геополитическим полем
Фото: Flickr by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По его словам, сразу значительных перемен не произойдет, так как Трамп только в феврале приступит к своим обязанностям.

"Украина не будет для Трампа приоритетным проектом, уступая Тайваню и Израилю. Маловероятно, что Трамп будет продолжать финансировать Украину в прежних объемах. Если он захочет добиться нейтралитета России по этим вопросам, ему придется пойти на значительные уступки", — сказал Никулин.

Речь тут идет и о передаче Прибалтики. Для восстановления союзнических отношений США должны будут выйти из проекта Data, убрать ядерные силы и войска с территории Европы и снять все санкции, считает эксперт.

Победа Трампа может повлиять и на отношения между США и ЕС. Он не раз говорил о том, что Евросоюз должен сам платить за свою защиту, так как НАТО создавался не только для защиты Европы. Это может привести к созданию европейской армии.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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