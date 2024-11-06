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МИД России: Москва не испытывает иллюзий в отношении политики США при Трампе

Политика

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва не питает иллюзий относительно избранного президента США Дональда Трампа и обновленного состава Конгресса. Как отметили в заявлении, американская политическая элита продолжает придерживаться антироссийской линии вне зависимости от партийной принадлежности.

МИД России: Москва не испытывает иллюзий в отношении политики США при Трампе
Фото: flickr.com by Uwe Brodrecht, CC BY-SA 2.0

"Вне зависимости от того, находится ли у власти партия, ориентированная на "Америку прежде всего", или сторонники "миропорядка, основанного на правилах", антироссийская риторика сохраняется", — указано на сайте российского МИДа.

МИД подчеркнул, что независимо от внутриполитической обстановки в США, Москва намерена защищать национальные интересы России и добиваться целей, поставленных в рамках специальной военной операции. "Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", — заключили МИД.

Уточнения

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней политики, международных отношений, международного сотрудничества и развития Российской Федерации.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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