МИД России: Москва не испытывает иллюзий в отношении политики США при Трампе

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва не питает иллюзий относительно избранного президента США Дональда Трампа и обновленного состава Конгресса. Как отметили в заявлении, американская политическая элита продолжает придерживаться антироссийской линии вне зависимости от партийной принадлежности.
"Вне зависимости от того, находится ли у власти партия, ориентированная на "Америку прежде всего", или сторонники "миропорядка, основанного на правилах", антироссийская риторика сохраняется", — указано на сайте российского МИДа.
МИД подчеркнул, что независимо от внутриполитической обстановки в США, Москва намерена защищать национальные интересы России и добиваться целей, поставленных в рамках специальной военной операции. "Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны", — заключили МИД.
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней политики, международных отношений, международного сотрудничества и развития Российской Федерации.
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