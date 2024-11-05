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Эксперт рассказала о судьбе США после выборов президента

1:22
Политика

Выборы в США сопровождаются соперничеством между кандидатами, и возникает вопрос о том, может ли это привести к дальнейшему расколу в обществе. На эту тему с NewsInfo.Ru порассуждала кандидат политических наук и научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США Центра североамериканских исследований им. Е. М. Примакова РАН Александра Войтоловская.

Эксперт рассказала о судьбе США после выборов президента
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visual_of_USA_Flag_stars_and_stripes_FJM88NL.jpg

По ее словам, раскол уже есть, причем выраженный. Он проявляется как внутри демократической, так и республиканской партий, а также между либералами и консерваторами, и даже между молодежью и пожилыми людьми.

Войтоловская рассказала, что, если рассматривать раскол в контексте гражданской войны, то такой сценарий маловероятен: накал страстей еще не достиг пика. Однако в ближайшее время в США могут начаться протесты. Власти мегаполисов уже готовятся к возможным беспорядкам и демонстрациям после оглашения результатов выборов.

Эксперт уверена, что для России сейчас нет "выгодного" кандидата. При Дональде Трампе наблюдалось законодательное закрепление санкций против РФ. Еще он принимал антироссийские меры в рамках договоров по нераспространению. А вот Камала Харрис, скорее всего, продолжит политику Джо Байдена.

Уточнения

Президентские выборы в США проходят во вторник, 5 ноября 2024 года. Это 60-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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