Красный сигнал: ЛДПР предлагает новую систему оповещения о нарушениях ПДД

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутаты ЛДПР предложили новую систему оповещения водителей о нарушениях ПДД в режиме реального времени. Проект закона, представленный в Государственную думу, предусматривает использование красного сигнала для немедленного информирования о нарушении правил дорожного движения.

Фото: flickr.com by MikleRav, CC BY 2.0

Как это будет работать?

Когда камера фиксации нарушений зафиксирует нарушение ПДД, водитель получит сигнал красного цвета на своем бортовом компьютере или через специальное мобильное приложение. Это позволит водителю сразу осознать свое нарушение и изменить свое поведение, что повысит безопасность дорожного движения.

Зачем это нужно?

Авторы инициативы уверены, что такая система оповещения повысит бдительность водителей и снизит количество нарушений, в частности, превышения скорости.

В пояснительной записке отмечается, что не все камеры оснащены функцией информирования о нарушениях в реальном времени. ЛДПР предлагает распространить эту практику на все комплексы видеофиксации.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.



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