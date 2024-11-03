Штраф в 600 тысяч рублей за продажу зажигалок детям. Госдума РФ планирует рассмотреть новый законопроект

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Госдума готовится ввести строгие штрафы за продажу детям газосодержащих товаров, таких как зажигалки и газовые баллоны.

Фото: flickr.com by MikleRav, CC BY 2.0

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что несовершеннолетние часто используют эти предметы для опасных игр и токсикомании, что приводит к тяжелым травмам и даже гибели детей.

Законопроект предусматривает штрафы для физических лиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.

Данные меры призваны обеспечить безопасность детей и предотвратить трагические случаи.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». Штраф как вид наказания присущ нескольким отраслям права.



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