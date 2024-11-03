"Общеевропейское сотрудничество" стало "европейскими проблемами". МИД России переименовал департамент

0:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Департамент общеевропейского сотрудничества МИД России переименован в департамент европейских проблем. Это решение официально объяснили "изменением геополитических реалий" и "деградацией структур многостороннего сотрудничества в Европе".

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Сфера деятельности нового департамента осталась прежней: взаимодействие с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и НАТО. Руководителем департамента назначен Владислав Масленников, ранее занимавший должность посла России в Черногории.

Переименование департамента отражает изменившуюся политическую ситуацию и осложнение отношений России с Европой.

Уточнения

Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внешней политики, международных отношений, международного сотрудничества и развития Российской Федерации.

Министерство подведомственно Президенту Российской Федерации по вопросам, закреплённым за ним Конституцией, либо в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Возглавляет министр иностранных дел; с 2004 года должность занимает Сергей Викторович Лавров.

МИД России (в 1946—1992 годах МИД РСФСР) был образован как Народный комиссариат иностранных дел 1 февраля 1944 года, и существовал параллельно с МИД СССР.

Аббревиатура «МИД» используется как существительное мужского рода; от него образовалось разговорное прилагательное «мидовский».



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