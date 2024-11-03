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Россия впереди Китая по интенсивности контактов с КНДР

0:43
Политика

Россия уже обогнала Китай по интенсивности контрактов с Северной Кореей.

Россия впереди Китая по интенсивности контактов с КНДР
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

Два государства направили друг к другу свыше 40 дипломатических, экономических и военных делегаций. Это значительно больше, чем количество таких контрактов между КНДР и КНР, пишетThe Wall Street Journal (WSJ).

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский президент Владимир Путин много раз в этом году писали друг другу письма.

WSJ считает это "резким поворотом" в дипломатии КНДР говорит о снижении влияния КНР на Северную Корею.

Близкие отношения Москвы и Пхеньяна не нравится Пекину, сообщает Би-би-си.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Пхенья́н (кор. 평양?, 平壤?, Пхёнъян) — столица и крупнейший город КНДР.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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