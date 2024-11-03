США раскрыли, что ждёт Киев после американских выборов

0:33 Your browser does not support the audio element. Политика

В США рассказали, что будет с Киевом после американских выборов президента. В любом случае новый лидер Штатов сильно повлияет на конфликт между Россией и Украиной. Об этом пишет Американское издание The Conversation.

Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

"Кто бы ни победил, новый президент может кардинально изменить ход войны", — сказано в статье.

Автор материала считает, что власти Киева будут получать финансовую и военную помощь при победе Камалы Харрис, но вопрос принятия в НАТО не закроется.

Уточнения

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США.



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