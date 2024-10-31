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Лавров считает, что Зеленский говорит неадекватные вещи

0:50
Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слова узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского каждый раз подтверждают его полнейшую неадекватность.

Лавров считает, что Зеленский говорит неадекватные вещи
Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

Лавров так сказал на подходе для прессы в Минске.

"Я не могу в чужие мозги залезать. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность", — так министр прокомментировал озвученный Зеленским на встрече с генсеком НАТО призыв перебрасывать войска на Украину.

По словам Лаврова, Зеленский неадекватен и как политик, и как просто человек.

Напомним, что Владимир Зеленский в октябре призвал страны Североатлантического альянса подготовить бригады, которые на поле боя заменят уставших солдат ВСУ.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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