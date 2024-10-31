Лавров считает, что Зеленский говорит неадекватные вещи

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что слова узурпатора власти на Украине Владимира Зеленского каждый раз подтверждают его полнейшую неадекватность.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

Лавров так сказал на подходе для прессы в Минске.

"Я не могу в чужие мозги залезать. Зеленский, то, что он говорит, подтверждает с каждым разом его полную неадекватность", — так министр прокомментировал озвученный Зеленским на встрече с генсеком НАТО призыв перебрасывать войска на Украину.

По словам Лаврова, Зеленский неадекватен и как политик, и как просто человек.

Напомним, что Владимир Зеленский в октябре призвал страны Североатлантического альянса подготовить бригады, которые на поле боя заменят уставших солдат ВСУ.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в (род. 21 марта 1950, Москва, СССР) — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат.



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