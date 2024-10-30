Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Янковский вынужден оправдываться за четвёртый перенос нового сериала по мотивам романа Достоевского
Генерал объяснил ход Москвы с северокорейскими войсками
Почему не следует пить слишком много воды перед тренировкой
Что делать, если собака тянет поводок: три эффективных метода
Нашумевший сериал Жоры Крыжовникова с Иваном Янковским и Анной Пересильд покажут в Польше
Новые отряды таможенников буду вынюхивать контрабанду
Нарколог Шуров призвал задуматься о цене споров на выпивку: зачем столько пить, чтобы умереть?
Одежда может изменить ваши тренировки: руководство по выбору спортивной формы
С 1 ноября: потребительские кредиты под залог авто под строгим контролем

Глава Коркино Лощинина ушла в отставку из-за цыганской проблемы

1:03
Политика

С поста главы Коркинского округа ушла Наталья Лощинина. Среди причин отставки она упомянула "цыганскую проблему".

Глава Коркино Лощинина ушла в отставку из-за цыганской проблемы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дело в том, что на прошлой неделе случилась трагедия — зарезали женщину-таксиста. В ее убийстве подозревают представителя цыганской диаспоры.

Лощинина заявила, что проблему никогда не замалчивали. В последние 5 лет обращались во все инстанции, проводили беседы и рейды. В результате, как сказала Лощинина, администрацию стали обвинять в притеснениях по национальному признаку. Лощининой не удалось начать контролировать ситуацию, поэтому она решила уйти с поста главы.

"Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа. Я намерена применить свои знания и опыт в другом направлении", — написала Наталья Лощинина.

Она добавила, что ей не удалось решить все проблемы города, однако она работала много и честно, сообщает "Курс дела".

Уточнения

Коркино — город в Челябинской области России, административный центр Коркинского района.

Цыга́не (распространённое самоназвание — рома, ед. ч. ром) — этническая группа или народ, в основном проживающий в Европе; проживают также в Азии, Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом
Общество
Синоптики рассказали, когда Москву завалит снегом Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Фицо принципиально встал на сторону России, обвинив НАТО поддержке войны на Украине Любовь Степушова Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Последние материалы
Иверская икона Божьей Матери: история и значение чудотворного образа
В Москве госпитализировали актёра сериала Интерны
Назван фактор риска нездоровья мозга в среднем возрасте
Иверская икона Божьей Матери: повод задуматься о своей жизни и желаниях
Как подготовить животное к переезду в новый дом
8 необычных видов огурцов: что выбрать для оригинального огорода
Певица Mia Boyka отреагировала на плевок в лицо от квадроберши: я ни о чём не жалею
Рост digital-рекламы: букмекеры становятся ключевыми игроками в Рунет
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов на новогодних корпоративах
Фастфуд стал причиной потери зрения у школьника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.