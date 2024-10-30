Глава Коркино Лощинина ушла в отставку из-за цыганской проблемы

1:03 Your browser does not support the audio element. Политика

С поста главы Коркинского округа ушла Наталья Лощинина. Среди причин отставки она упомянула "цыганскую проблему".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дело в том, что на прошлой неделе случилась трагедия — зарезали женщину-таксиста. В ее убийстве подозревают представителя цыганской диаспоры.

Лощинина заявила, что проблему никогда не замалчивали. В последние 5 лет обращались во все инстанции, проводили беседы и рейды. В результате, как сказала Лощинина, администрацию стали обвинять в притеснениях по национальному признаку. Лощининой не удалось начать контролировать ситуацию, поэтому она решила уйти с поста главы.

"Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа. Я намерена применить свои знания и опыт в другом направлении", — написала Наталья Лощинина.

Она добавила, что ей не удалось решить все проблемы города, однако она работала много и честно, сообщает "Курс дела".

Уточнения

Коркино — город в Челябинской области России, административный центр Коркинского района.



Цыга́не (распространённое самоназвание — рома, ед. ч. ром) — этническая группа или народ, в основном проживающий в Европе; проживают также в Азии, Северной Африке, Северной и Южной Америке и Австралии.



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