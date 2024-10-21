Санду заявила, что 150 тысяч избирателей в Молдавии были подкуплены

Действующий президент Молдавии Майя Санду рассказала, что 150 000 избирателей подкупили "ради атаки на суверенитет" страны.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

Политик сейчас баллотируется на второй срок.

По словам Санду, даже система юстиции не смогла помешать подкупу людей, которые пошли голосовать.

"Враги нашего народа хотят разделить Молдавию, бандиты, которые любой ценой хотят вернуться к власти, используют демократию как слабое место", — сказала Санду.

Она назвала цель бандитов — покупка 300 тысяч голосов. Санду уверена, что 150 000 человек получили деньги за свои голоса.

"Это показывает, что страна должна изучить ошибки из этой атаки на наш суверенитет, — считает политик.

Санду спросили, обвиняет ли она Россию в подкупе. На что политик заявила, что речь идет о "криминальных группировках", пишет РИА Новости.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель.



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