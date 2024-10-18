Мишустин уволил первого замминистра экономики России по его просьбе

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого заместителя министра экономики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное распоряжение.
В документе указано, что нужно освободить Илью Эдуардовича Торосова от должности по его просьбе.
Торосов работал заместителем министра с марта 2018 года до февраля 2022 года, а с 1 марта 2022 года он занял пост первого замминистра.
Перед работой в правительстве Торосов был исполняющим директором финансовой группы компаний ЮДР и временно занимал должность заместителя председателя правления АО "ТРОЙКА-Д БАНК".
Также 23 сентября Мишустин подписал указ о назначении Елены Грудининой на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ.
Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист.
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