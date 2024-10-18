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Мишустин уволил первого замминистра экономики России по его просьбе

Политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Илью Торосова от должности первого заместителя министра экономики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное распоряжение.

Мишустин уволил первого замминистра экономики России по его просьбе
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

В документе указано, что нужно освободить Илью Эдуардовича Торосова от должности по его просьбе.

Торосов работал заместителем министра с марта 2018 года до февраля 2022 года, а с 1 марта 2022 года он занял пост первого замминистра.

Перед работой в правительстве Торосов был исполняющим директором финансовой группы компаний ЮДР и временно занимал должность заместителя председателя правления АО "ТРОЙКА-Д БАНК".

Также 23 сентября Мишустин подписал указ о назначении Елены Грудининой на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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