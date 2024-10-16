Песков сообщил, что у Путина нет проблем со здоровьем

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет проблем со здоровьем.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Он прокомментировал слова Путина о регулярных медицинских обследованиях в Центральной клинической больнице. Песков отметил, что эти осмотры являются профилактическими.

"Это обычные диспансеризации", — добавил он.

Ранее Путин упомянул о своих обследованиях во время разговора с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Они обсуждали вакцинацию от гриппа, которую проводят клиники по всей стране.

Президент рассказал, что врачи ЦКБ рекомендуют ему делать прививку российским препаратом. Мурашко подтвердил, что медицинские учреждения полностью обеспечены отечественными вакцинами.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель, президент РФ.

